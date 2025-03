Anteprima24.it - Nursind, ospedale di Roccadaspide al collasso

Tempo di lettura: < 1 minuto“dial. Siamo arrivati al limite“. A denunciarlo in una nota è il sindacatoSalerno. La sigla sindacale descrive un quadro estremamente difficile per il nosocomio salernitano “con il rischio chiusura di reparti fondamentali e la carenza critica di personale. Il reparto di ortopedia ha sospeso le attività per la mancanza dell’unico ortopedico in servizio, mentre gli operatori dei reparti di cardiologia, anestesia e chirurgia sono costretti a turni massacranti. L’attività chirurgica, invece, è minacciata dall’imminente pensionamento di altri professionisti”. “Chiediamo un incontro urgente – dichiara Biagio Tomasco, segretario generale del– con la direzione dell’Asl Salerno per risposte concrete”. Nella nota del sindacato si accusano le istituzioni sanitarie di ignorare le esigenze dei territori più fragili, come quello della Valle del Calore che fa riferimento all’di