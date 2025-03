Lanazione.it - Nuovo super consulente. È Giorgio Trasciatti. Si occuperà di polizia locale

Il sindaco Stefano Zuccarini allarga la squadra dei consultori. Con un decreto, il primo cittadino ha nominatoconsultore del sindaco in materia di "attività e funzioni della".– è detto nel decreto – "risulta in possesso di notevole competenza e professionalità per svolgere tale ruolo consultivo" e svolgerà l’incarico a titolo gratuito. Diversi già i consultori, una sorta di ‘consulenti’ a titolo gratuito, arruolati dal primo cittadino. Già 19 erano i nominati: Luigi Spinelli (Politiche per la sicurezza urbana); Valentina Ferrari (Politiche per la disabilità); Dzemaludin Sabani (Rapporti con la comunità macedone); Selena Larisa Florina Pop (Rapporti con la comunità rumena); Paolo Raneri (Politiche per l’inclusione sociale); Pietro Merli (Rapporti di collaborazione con le comunanze agrarie); Marta Baldan (Politiche familiari); Andrea Gubbini (Politiche per lo sport); Mirjan Gjelaj (Rapporti con la comunità albanese); Paolo Galli (Rapporti con l’associazionismo sportivo ed eventi legati al mondo sportivo); Francesca Soldani (Politiche giovanili); Elisabetta Maggi Leoncilli Massi (Politiche per l’infanzia e rapporti con l’Unicef); Eleonora Pieroni (Promozione della città di Foligno negli Usa); Simona Ciavatti (Politiche dl lavoro); Guido Chiodini (Promozione delle attività dei contenitori e attrattori culturali); Catia Baglioni (Politiche sanitarie); Giampiero Bianchini (Attività istituzionali connesse con il cerimoniale); Barbara Betti (Politiche per l’igiene pubblica).