Ilgiorno.it - Nuovo regolamento edilizio, il sindaco di Legnano risponde alla Lipu: “Rondini e rondoni tutelati”

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – «risultano ampiamenteall’interno deladottato» e «l’incresciosa vicenda mediatica è stata alimentata dal vostro responsabile Relazioni istituzionali ed Ecologia della cultura, dottor Danilo Selvaggi». Sono queste le parole che ildi, Lorenzo Radice, ha utilizzato nella lettera scritta al presidente, Alessandro Polinori, per smentire che, all’interno delcomunale, le norme penalizzino tra gli altricosì come continua a sostenere il consigliere comunale del Movimento dei Cittadini, Franco Brumana. Se per quest’ultimo, ancora oggi, le norme così come sono scritte impediscono «la nidificazione di tutti gli uccelli», il primo cittadino ha una diversa posizione: «Come saprà, un simileè frutto di una concertazione tra Stato, Regioni, e Province/Città Metropolitane ed Enti Locali - scrivono Radice e l’assessoreCittà futura, Lorena Fedeli, nella lettera - .