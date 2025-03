Lanazione.it - Nuovo manto sintetico per il campo sportivo di Malmantile a Lastra a Signa

per ildi, a. L’intervento, in fase di progettazione esecutiva, prevede la realizzazione di unda calcio a undici in erba artificiale, oltre al completo rifacimento del sistema di irrigazione e di drenaggio verticale, della recinzione e di altre opere accessorie. Ilsarà conforme ai requisiti tecnici e di prestazione stabiliti dalla Figc, composto da fibra in polietilene 100%, extra morbido, di colore verde in due tonalità diverse, per una migliore somiglianza all’erba naturale, stabile all’azione dei raggi ultravioletti, tessuto su speciale supporto primario, in doppia tela di polipropilene, impregnato di apposito lattice resistente all’acqua. Il progetto relativo alla struttura di via de Gasperi prevede quattro o cinque mesi di lavorazioni, che si ipotizza potranno partire nel periodo estivo per concludersi entro la fine del 2025.