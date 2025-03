Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juve, per l’estate si valuta un profilo top per la panchina: tre nomi in lista, da chi si potrebbe ripartire

La soluzione Tudor per tappare il buco nell'immediato e conquistare una qualificazione alla prossima Champions League vitale per la casse del club, poi la scelta in estate di un big da cui. È questa l'idea della per quanto riguarda la. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che oggi in edicola svela anche i degli allenatori nel mirino: Conte, Mancini e Pioli, tra loro tre nascondersi il tecnico bianconero.