Nuovi record del Governo: frena la crescita dell'occupazione e ritardi biblici sul Pnrr

Esattamente come avviene con i numeri sul mercato del lavoro, anche sul Piano di ripresa e resilienza Giorgia Meloni vanta primati che esistono solo nella propaganda del. Sull’occupazione la premier ignora i dati sui salari da fame e sulignora i.“La sesta Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza conferma il primato europeo dell’Italia nella sua realizzazione, per numero di obiettivi conseguiti, per risorse complessive ricevute e per numero di richieste di pagamento formalizzate e incassate”, scrive la presidente del Consiglio nella premessa.Lo stessocertifica i: speso il 52% dei fondi ricevutiEppure lo stesso ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il, Tommaso Foti, alla Cabina di regia sul, illustrando la relazione, attesta che la spesa al 31 dicembre 2024 si è fermata a quota 63,9 miliardi di euro, superando di poco il 52% delle risorse finora ricevute.