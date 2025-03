Lopinionista.it - Nuovi dettagli su Leggende Pokémon e trailer inedito

Durante il Nintendo Direct è stato rilasciato un nuovo, in cui è stata mostrata Luminopoli e presentata la Royale Z-ALONDRA – TheCompany International e Nintendo hanno svelatosu: Z-A nel corso del Nintendo Direct di oggi e hanno rilasciato unin cui è stata presentata l’ardua competizione Royale Z-A.Quando a Luminopoli si fa buio, da qualche parte in città compare la zona lotta, un’area delimitata da ologrammi rossi frutto di tecnologie all’avanguardia. Qui gli Allenatori si affrontano dal tramonto all’alba nella Royale Z-A, una durissima competizione in cui i partecipanti partono dal rango Z e iniziano la loro scalata verso il rango A. Solo i più forti arriveranno in cima ai ranghi e, chi raggiungerà il rango A, potrà chiedere che venga esaudito un suo desiderio nel gioco.