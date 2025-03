361magazine.com - Nuove rivelazioni sulle condizioni di Michael Schumacher: «Non riesce a parlare»

È stato vittima di un tremendo incidente sugli sciDopo oltre dieci anni, era il 2013, non si hanno più notizierealidi. In questi anni, dopo l’incidente che l’ha colpito sugli sci, era il 29 dicembre del 2013, si sono inseguite voci e speculazioni.Nelle ultime ore ne ha parlato l’ex campione Felix Gorner, giornalista per il canale tedesco Rtl considerato da tutti come fonte attendibile poiché uno dei più vicini alla famiglia del sette volte campione dal mondo.«Nonpiù a comunicare verbalmente. È una persona bisognosa di cure, dipendente da chi lo assiste, che nonpiù a esprimersi attraverso il linguaggio, è una situazione molto triste».Leggi anche: Il titolo della serie Disney+ torna a essere Avetrana – Qui non è Hollywoodha 56 anni ed è curato e circondato dagli affetti di famiglia nella casa fortezza sul lago di Ginevra.