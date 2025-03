Bollicinevip.com - Nuove riflessioni di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: “Devo vincere io perché…”

vuoleil, nella casa svela perché se lo meritareAl GFpensa alla finale del reality, lui crede che dovrebbe essere lui il vincitoreSono in molti a sostenere da mesi che l’unico obiettivo disia quello di aggiudicarsi la vittoria del, in molte occasioni ha chiaramente dimostrato che ci tiene davvero alla finale.Ieri sera chiacchierando con Zeudi e Chiara ha ammesso che vorrebbelui il reality, ha anche spiegato perché a parer suo se lo merita. Queste le sue parole: “Io ho sognato che vince Mariavittoria, lei è molto furba, poi ha due amiche come Jessica ed Helena che sono uscite e rientrate e sanno tante cose. Non sono contento per il gruppo che abbiamo qui con noi in finale. Io, è la mia giustizia personale”.