Nerdpool.it - Nuove foto dal set di The Odyssey

dal set de L’Odissea hanno rivelato Zendaya nel suo primo look ufficiale per l’epico film storico di Christopher Nolan. Dopo il successo di Oppenheimer (2023), Nolan affronta l’adattamento della celebre opera di Omero, raccontando il lungo viaggio di ritorno di Ulisse dopo la Guerra di Troia. In questo progetto, Matt Damon interpreta Ulisse, mentre Zendaya è stata scelta per il ruolo di Atena. Il cast include anche Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Jon Bernthal e Charlize Theron, tra gli altri.Leimmagini condivise dai canali social di Christopher Nolan mostrano Zendaya in abiti bianchi, in una location rocciosa che potrebbe essere una spiaggia. In una delle, l’attrice è in piedi accanto a un uomo con un microfono a spalla, mentre una donna le aggiusta il costume.