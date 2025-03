Ilgiorno.it - Nuova rapina in tabaccheria . Cassa svuotata e botte: negoziante finisce in ospedale

Leggi su Ilgiorno.it

Iltore voleva i soldi, il tabaccaio ha reagito e i due si sono picchiati. Ad avere la peggio è stato il commerciante, colpito con un pugno in faccia. Alla scena ha assistito la mamma del tabaccaio, che per lo spavento si è sentita male. Assalto all’arma bianca nel pomeriggio di ieri ina Merate. Untore armato di taglierino poco dopo le 15.30 ha fatto irruzione nelladi via Sant’Ambrogio, vicino alla parrocchiale. Dietro il bancone c’era Ivan, 32 anni, il titolare dell’attività, che di consegnare i soldi allo sconosciuto non ne voleva proprio sapere. Anzi ha provato a cacciarlo a forza: i due si sono accapigliati, fortunatamente iltore non ha avito modo di usare il taglierino, ma è lo stesso riuscito a mettere ko Ivan con un gancio al volto. Prima di scappare ha inoltre ha arraffato i soldi dal registratore di, qualche centinaio di euro, e alcuni Gratta e vinci dagli espositori.