Nuova raccolta dei rifiuti, conto alla rovescia

A San Lazzaro di Savena arriva ladifferenziata. Dal 9 giugno verranno progressivamente sostituiti tutti i cassonetti stradali. I nuovi contenitori per l’indifferenziato avranno un sistema informatizzato e dal 28 luglio si apriranno solo con la Carta Smeraldo. Il kit è gratuito e si ritira ai Punti Smeraldo che verranno allestiti sul territorio. Si estende l’area del porta a porta: per questi utenti la consegna di Carta Smeraldo e nuovi bidoncini si prenota a domicilio. Incontri pubblici e infopoint per illustrare le novità: il primo appuntamento è mercoledì 2 aprile. In maggio e giugno i cittadini di San Lazzaro avranno a disposizione numerose date nelle quali ritirare il kit ai Punti Smeraldo allestiti da Hera in alcuni luoghi del territorio: alle Officine San Lab, aperto dal 7 maggio all’8 giugno dal mercoledì al sabato dalle 9 alle 12.