Ilpescara.it - Nuova piazza e parcheggi in via Fellini a Villa Raspa, ma anche nuovi alberi: al via i lavori

Leggi su Ilpescara.it

Al via iper realizzare unae un’areao in viadi Spoltore. Lo fa sapere l’amministrazione sottolineando che l’intervento completerà l’urbanizzazione tra via Basilea, via Montani e, appunto, via.Un intervento reso possibile.