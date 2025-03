Ilrestodelcarlino.it - Nuova isola ecologica in zona Lame. Vinto il bando da 350mila euro

Unasorgerà a Zocca nellaartigianale delle. Sarà finanziata con iche l’Amministrazione comunale ha ottenuto dall’Agenzia Regionale per il Servizio Rifiuti, risorse erogate al Comune attraverso il Fondo d’Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti - linea Montagna, che ha visto il finanziamento di 43 diversi progetti per un totale di 4,8 milioni di. Zocca aveva partecipato a questorelativo all’annualità 2024 per cercare di ottenere risorse utili alla realizzazione di questo centro di raccolta, essendo rimasto uno dei pochi comuni della regione ad esserne ancora sprovvisto. "È un risultato molto importante per l’Amministrazione Comunale – commenta il sindaco Federico Ropa -, che ci dà la possibilità di poter finalmente realizzare la tanto attesa