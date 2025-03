Sport.quotidiano.net - Nuoto, la pratese Lucrezia Domina medaglia di bronzo ai Criteria nazionali giovanli

Leggi su Sport.quotidiano.net

Prato, 28 marzo 2025 - Il mese scorso era stata premiata con il “Premio Bacchino Sport”, per il rendimento di alto livello evidenziato negli scorsi mesi. Con la ciliegina sulla torta rappresentata dalla Challenge International di Ginevra, dove si è tolta la soddisfazione di stabilire un nuovo record nei 200 stile togliendolo addirittura a Federica Pellegrini (che partecipò alla kermesse elvetica nel 2004, non ancora sedicenne). Per un riconoscimento motivato una volta di più dalla prestazione delle scorse ore:è riuscita a salire sul podio dei “” giovanili diin corso a Riccione, la manifestazione giovanile di rilievo nazionale alla quale partecipano i migliori nuotatori e le migliori nuotatrici d'Italia. Riccione, la giovane nuotatrice, ha conquistato unnei 200 stile della categoria “cadetti”, nuotando la distanza in 1:57.