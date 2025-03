It.newsner.com - Novità sul caso Madeleine McCann: una corsa contro il tempo

Leggi su It.newsner.com

Ildella scomparsa della bambina britannicaha preso una piega drammatica, in quanto i pubblici ministeri tedeschi si affrettano ad accusare il loro principale sospettato prima che abbia la possibilità di tornare libero., tre anni, è scomparsa nel maggio 2007 mentre era in vacanza con la famiglia a Praia da Luz, in Portogallo.I suoi genitori, Kate e Gerry, stavano cenando in un ristorante vicino quando scoprirono che la bambina era scomparsa dal loro appartamento in affitto. La sua scomparsa ha scatenato una ricerca internazionale ed è diventata uno dei casi di persone scomparse più seguiti della storia moderna.Un anniversario strazianteOra, 17 anni dopo, Kate e Gerrysono ancora alla ricerca di risposte. Per celebrare questo tragico traguardo, la coppia ha rilasciato una dichiarazione toccante:“Sono passati 17 anni da quandoci è stata portata via.