Novità Ferrari | il 30 giugno arriva l’erede della Roma?

La, introdotta nel 2019, è una coupé 2+2 a motore anteriore-centrale che ha conquistato appassionati e critici per il suo design elegante e le prestazioni elevate. Recentemente, sono emerse notizie riguardanti un possibile successore, con un debutto previsto per il 302025. La notizia è trapelata da alcuni media cinesi che hanno ricevuto un teaser dallae indicano che si tratta di una versione aggiornata.Design e Caratteristiche EsterneLe immagini spia di un prototipo fortemente camuffato, avvistato nei pressi di Maranello, suggeriscono che il nuovo modello manterrà proporzioni simili allaattuale. Dettagli come le luci diurne e il sistema di scarico quadruplo richiamano l’estetica, indicando una continuità nel linguaggio stilistico.