Novellara, negozi bersagliati dai ladri

(Reggio Emilia), 28 marzo 2025 - Continuano gli assalti deicontro esercizi pubblici nella Bassa, in particolare le tabaccherie di. Nei giorni scorsi l’ennesimo episodio alla tabaccheria di piazza Unità d’Italia, in centro storico, dove i malviventi hanno tagliato le inferriate e divelto un’imponente vetrata per poi accedere nell’esercizio commerciale. A nulla è valsa la corsa del proprietario allertato dal sistema di allarme: isono riusciti a fuggire con denaro, sigarette e Gratta e vinci per un bottino di 15 mila euro, a cui si aggiungono i danni strutturali. Alcuni giorni prima altro colpo, stavolta rimasto tentato, alla tabaccheria del bar Alexander di via Cartoccio, già alla terza intrusione in poco tempo. Ihanno agito nonostante l’attivazione di un fumogeno antifurto.