Novarastudente produceva metanfetamine

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

14.35 Uno studente universitario di 22 anni è stato arrestato a Novara con l'accusa di produrre sostanze stupefacenti. Il giovane, con la passione per la chimica, aveva allestito una sorta di laboratorio per la produzione di metanfetamina e altre droghe sintetiche. Il giovane aveva adibito il primo piano dello stabile in cui abitava alla distillazione, mentre la mansarda era destinata alla miscelazione e alla creazione dei composti chimici. Le indagini sono partite dall' odore prodotto dalla distillazione delle