Oasport.it - Novak Djokovic domina Grigor Dimitrov e approda in finale a Miami!

Tutto come da copione.(n.5 del mondo) ha conquistato l’accesso alladel Masters1000 di(USA) battendo il bulgaro(n.15 del ranking) col punteggio di 6-2 6-3 in 1 ora e 11 minuti di gioco. Una partitata dal serbo che, dopo il break subìto all’inizio, ha cambiato marcia e ha potuto fare un po’ quello che ha voluto, esprimendo un tennis solido e approfittando anche di unnon al meglio della condizione fisica, visto anche il suo infortunio alla caviglia del quarto dicontro l’argentino Francisco Cerundolo.Nole dunque torna a distanza di nove anni nell’atto conclusivo in Florida, puntando al settimo titolo in questo evento e soprattutto al n.100 della sua carriera. Numeri spaventosi quelli del balcanico: 60 i pass negli atti conclusivi nei “1000” (più anziano a qualificarsi per l’ultimo atto di un 1000 a quasi 38 anni), eguagliando le otto finali di Andre Agassi a