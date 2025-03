Lapresse.it - Notte Nba 28 marzo, i Bulls beffano i Lakers: risultati partite

NellaNba di venerdì 28arriva la vittoria in extremis dei Chicagosui Los Angeles(119-117). Tra iprotagonisti Coby White (26 punti) e Josh Giddey (25). Proprio quest’ultimo ha firmato la vittoria dei suoi a fil di sirena con una spettacolare tripla da metà campo.Nuovo successo per gli Oklahoma City Thunder, che superano in casa per 125-104 i Memphis Grizzlies, con Shai Gilgeous-Alexander che mette dentro 37 punti. Vittoria interna dei Cleveland Cavaliers con i San Antonio Spurs (124-116), anche grazie ai 29 punti di Jarret Allen. I Dallas Mavericks si impongono per 101-92 sul campo degli Orlando Magic, con Jaden Hardy protagonista con 22 punti. Vittoria fuori casa anche per gli Indiana Pacers sui Washington Wizards (162-109), con Tyrese Haliburton che mette dentro 29 punti per gli ospiti.