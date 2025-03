Anteprima24.it - Notte Nazionale del Liceo Classico 2025, il programma dell’Alberti-Virgilio di San Giorgio del Sannio

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 6 minutiAnche quest’anno il“Alberti-” di Sandelparteciperà alladel, giunta alla sua undicesima edizione.L’evento, nato da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il“Gulli e Pennisi” di Acireale (CT) e ora Ricercatore di Filologia classica presso l’Università di Torino, sostenuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica, quest’anno si celebrerà venerdì 4 aprile, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in quasi 350 licei classici. Anche in questa edizione, per la terza volta, ai licei italiani si uniranno 17 licei stranieri: i Paesi coinvolti sono Croazia, Francia (Île de la Réunion), Grecia, Turchia, Norvegia, Romania e Serbia.