Nonostante Ranieri, la Roma corteggia ancora Gasperini. Ma lui vorrebbe la Juve (Repubblica)

Ladeve trovare l’allenatore per la prossima stagione.ha garantito che non sarà, ma l’attuale allenatore dell’Atalanta è nei pensieri della società. Lo scrive. La trattativa “prosegue dopo i contatti diretti nelle passate settimane e una proposta ufficiale.ha preso tempo: da una parte la proposta dellalo stuzzica, dall’altra lo spaventa il limitato budget di mercato a disposizione. E poi si sente in corsa, Gasp, anche per la panchina della “sua”ntus“.Latiene aperte le piste verso Allegri, Pioli o ItalianoScrivecheha parlato con Allegri.Nei pensieri dic’è anche Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese “vuole tornare in panchina dopo l’ultima esperienza alla guida dellantus“. Lui si sente pronto ad accettare progetti intriganti.