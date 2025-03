Thesocialpost.it - Non solo vini e auto: chi viene danneggiato di più dai dazi di Trump

Dalleai, dai farmaci ai macchinari. Le imprese italiane guardano al 2 aprile per capire l’entità delle minacce commerciali di Donald, che ha già annunciatodel 25% sullee possibili tariffe «reciproche» su altri prodotti europei.I settori a rischioSecondo la Commissione Ue, gli Stati Uniti potrebbero imporredel 20% sulle importazioni dai 27 Paesi UE. In Italia, a essere più penalizzate sarebbero le 23mila aziende vulnerabili alla domanda estera. 9,6 miliardi di dollari: questa la stima dell’export a rischio secondo Intesa Sanpaolo.Il valore del mercato Usa per il Made in ItalyNel 2024, l’Italia ha esportato beni per 65 miliardi di euro negli Stati Uniti, con un surplus commerciale di 39 miliardi. Gli Usa rappresentano il 22,2% dell’export extra-Ue italiano, più della media europea (19,7%).