Amica.it - Non solo su outfit casual, le giacche a vento ora si mettono anche sopra l’abito sparkling

Leggi su Amica.it

La tendenza windbreaker torna ancora una volta a farsi spazio tra la miriade di trend di questa stagione. Eppure non annoia. Anzi stupisce più che mai per la sua versatilità e per il sapersi rinnovare. Leprimavera 2025 infatti nonsolamente dei capi tecnici e funzionali per il meteo imprevedibile. Questibiti perfetti per la mezza stagione adessoin mostra il loro lato più creativo e modaiolo. Andando ad arricchire e a stravolgereche potevano finire per essere dichiarati banali. Danno un tocco di colore, di texture inaspettata o addirittura giocano con i contrasti di stile per sorprendere in un attimo.In poche parole questeleggere, protettive e impermeabili si elevano dal loro ruolo d’origine per elevarsi a capo intraprendente e cool dell’armadio.