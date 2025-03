Ilfattoquotidiano.it - Non solo Imamoglu, Erdogan ha fatto arrestare anche il suo legale: per l’ex sindaco di Istanbul è un “golpe di Stato”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’opposizione turca non si dà per vinta e tanto meno il mezzo milione di cittadini turchi, la maggior composta da giovani, che ogni giorno sfidano la polizia e i militari per protestare contro la detenzione deldi, Ekreme l’arresto di quasi duemila manifestanti. Il maggior partito di opposizione, il repubblicano social democratico repubblicano Chp, di cui Imqmoglu è il rappresentante di spicco, ha convocato per domani, sabato, una protesta di massa aper questa incostituzionale repressione del diritto di critica da parte del regime ormai chiaramente instaurato dal presidente della Repubblica Recep Tayyipche èa capo del governo.L’ennesima dimostrazione della definitiva svolta autocratica del Sultano è l’arresto di Mehmet Pehlivan, uno degli avvocati che rappresentano ildella più importante città della Turchia.