Anteprima24.it - Non solo Campania: ansia per le condizioni di re Carlo d’Inghilterra atteso in Italia ad aprile

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 4 minutiL’ANNUNCIO DI MACRON, ‘AVANTI CON LE SANZIONI ALLA RUSSIA’VERTICE DI PARIGI, NON C’È UNANIMITÀ SULL’INVIO DI SOLDATI‘Putin finge soltanto di negoziare, le sanzioni contro la Russia restano’, dice Macron al vertice di Parigi con i ‘volenterosi’ sull’Ucraina. Niente unanimità, invece, sull’invio di soldaticome peacekeeper. Uno dei no dall’, che chiede ‘garanzie solide per Kiev nel contesto euro-atlantico’ e insiste, con la premier Meloni, per ‘coinvolgere gli Usa’ al prossimo incontro. Decisa intanto una missione franco-britannica per addestrare l’esercito di Kiev e quella che Macron ha definito una ‘forza di rassicurazione’ in Ucraina, formata da ‘diversi Paesi europei’ dopo il raggiungimento della pace. L’ira di Mosca: ‘Parigi e Londra preparano l’intervento militare.