Calciomercato.it - Non si gioca più sabato: UFFICIALE, partita rinviata

Leggi su Calciomercato.it

Il match è stato posticipato a causa delle avverse condizioni meteo: sono due le date per il possibile recuperoNon si, almeno noncome originariamente previsto da calendario. Il maltempo ha spinto le autorità a non dare il via libera per la disputa della, in programma domani pomeriggio alle ore 15.Non sipiù(LaPresse) – Calciomercato.itLa zona dello stadio è stata però duramente colpita dal maltempo che imperversa in città e così è arrivata la decisione: Pescara-Arezzo non si giocherà.quella del girone B della Serie C con abruzzesi e toscani in piena corsa per un posto ai playoff. Un big match dunque che però i forti temporali che si sono abbattuti sul capoluogo abruzzese nelle ultime ore hanno spinto a posticipare.