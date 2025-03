Non me l’aspettavo Fuori dal Grande Fratello l’annuncio di Stefania Orlando | Si è fatta sentire

Leggi su Caffeinamagazine.it

torna al centro del gossip non per un nuovo progetto televisivo, ma per qualcosa di molto più personale e toccante. Reduce dalla recente esperienza nella casa del, la conduttrice è stata travolta da una nuova ondata di attenzioni, non tutte piacevoli. Nelle ultime settimane, infatti,è finita nel mirino di alcuni haters sui social che l’hanno attaccata duramente per non essere mai diventata madre.Un argomento delicato, che laha sempre preferito trattare con discrezione, senza mai esporsi troppo. Ma questa volta qualcosa ha rotto il silenzio: un gesto di affetto autentico, arrivato da una persona inaspettata. A difenderla pubblicamente è stata Ginevra, la mamma di Tommaso Franchi, ex concorrente delcon cuiha stretto un legame speciale all’interno della Casa.