Non è vero che a Milano c’è un’emergenza lupi, anche se c’è chi vuole ucciderli

Il lupo salvato lo scorso febbraio nel Naviglio nel Milanese per molti è il segnale dell'emergenzanelle grandi aree metropolitana. In realtà si tratta di esemplari in dispersione, non di una minaccia per la sicurezza delle persone, ma nonostante questo la propaganda politica chiede pugno duro e abbattimenti.