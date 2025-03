Nerdpool.it - NON DICO ADDIO DI HAN KANG: Recensione

Leggi su Nerdpool.it

Han, scrittrice sudcoreana vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura nel 2024, è un’autrice che ha saputo conquistare il pubblico con la sua scrittura delicata ma potente, capace di trattare temi complessi come la solitudine, la memoria e il dolore. Non, pubblicato in Italia da Adelphi, è un romanzo che continua a esplorare l’infinita profondità dell’animo umano, con una particolare attenzione al rapporto tra il passato e il presente, tra la sofferenza e la guarigione. È una storia che ci invita a riflettere sulle cicatrici, sia individuali che collettive, e su come affrontarle.TramaLa protagonista di Nonè Gyeong-ha, una donna che vive nel silenzio delle sue ferite interiori, lontana da tutto e da tutti. La sua vita è segnata da un’intensa solitudine, che diventa ancora più opprimente quando riceve una telefonata dall’amica di vecchia data, Inseon.