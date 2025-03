Ilfattoquotidiano.it - “Non cantavo questa canzone da 10 anni. È stato incredibile, ho pianto”: Zaynk Malik si commuove con “Night Changes” degli One Direction

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Zaynnon ha resistito al ricordoOnee dell’amico Liam Payne, morto a 31il 16 ottobre 2024 dopo essere precipitato dal balcone di un hotel a Buenos Aires. Il cantante trentaduenne si stava esibendo in Messico durante il suo tour “Stairway to the Sky” e ha aperto lo spettacolo con una versione della hitOne”.Nel marzo del 2015, Zayn, a sorpresa, annunciava la fine della sua esperienza con gli One. E lo aveva fatto con un post su Facebook. L’artista, all’epoca 22enne, spiegava così la sua decisione: “Lascio perché voglio essere un normale ragazzo di 22, con un po’ di tranquillità e una vita privata lontano dai riflettori. So che ho quattro amici per la vita e so che continueranno a essere la miglior band nel mondo”.