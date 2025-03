Game-experience.it - Nintendo Switch 2, un report potrebbe aver rivelato il mese di uscita e la data di apertura dei preordini

2 sta per diventare una realtà, e ora un nuovosuggerisce che ildie ladideisiano state svelate in anticipo. Secondo documenti interni trapelati da un grande rivenditore statunitense, la console sarà disponibile a partire da giugno 2025, un periodo già ipotizzato da diversi rumor negli ultimi mesi. Inoltre, iro aprirsi il 9 aprile, appena una settimana dopo ilDirect dedicato, previsto per il 2 aprile.Come leggiamo su Insider Gaming, i documenti rivelano anche dettagli su una strategia di marketing che prevede un messaggio “Pre-Order Coming Soon” subito dopo il Direct, accompagnato da un conto alla rovescia che terminerà proprio il 9 aprile. Tuttavia, l’orario esatto sarà confermato direttamente dadurante la presentazione.