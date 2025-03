Game-experience.it - Nintendo Switch 2, la retrocompatibilità migliorerà i giochi di Switch 1, suggerisce il sito ufficiale

Un dettaglio comparso suldiche idell’attuale1 non solo saranno compatibili con2, ma potrebbero anche beneficiare di miglioramenti grafici e prestazionali. Questa possibilità, già adottata da Xbox Series XS e PS5, non è stata ancora annunciata ufficialmente da, ma potrebbe essere confermata durante ilDirect del 2 aprile.Grazie a GamingBolt scopriamo che l’indizio chiave si trova nella pagina deldedicata alle nuove schede di gioco virtuale, che introduce un sistema per condivideredigitali tra utenti. Qui viene specificato che esistono due categorie di titoli per2: iesclusivi e quelli denominati2 Edition. Questo lascia intendere che alcunidi1 potrebbero ricevere una versione ottimizzata per2, simile a quanto avvenuto con le edizioni migliorate su PlayStation e Xbox.