Lanazione.it - Nidi gratis, servono posti per i bimbi. E il Comune cerca nuove strutture

Piùper aumentare i servizi. Ildi Montemurlo ha pubblicato l’avviso finalizzato ad individuare centri educativi per la prima infanzia privati, interessati all’adesione alla misura della Regione Toscana ’’ per l’anno educativo 2025/2026. Per inviare le manifestazioni d’interesse c’è tempo fino al prossimo 11 aprile. L’adesione a ’’ prevede la stipula di una convenzione tra iinteressati e ildi Montemurlo per regolamentare le modalità di gestione. Il bando è un contributo economico alle famiglie garantito dalla Regione per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia, dai, agli spazi gioco, ai servizi educativi nei contesti domiciliari. Possono partecipare alla manifestazione di interesse per, gli asili che alla data di presentazione della domanda siano titolari o gestori di servizi educativi per la prima infanzia 3-36 mesi della tipologia nido d’infanzia o spazio gioco, autorizzati e accreditati, e che abbiano sede nel territorio di Montemurlo e che siano in possesso dei requisiti per poter contrattare con la pubblica amministrazione.