Juventusnews24.com - Nicolussi Caviglia, sorridono anche le casse della Juventus: quanto guadagnano i bianconeri dal riscatto del Venezia

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, sorrideladaldel. Tutte le cifre e i dettagliCome riferito da La Gazzetta dello Sport, ci sono buone notizie per il calciomercato Juve legate a quei calciatori in prestito e per i quali ilo è obbligatorio o è cosa scontata.Idovrebbero incassare 25 milioni di euro circa dalle cessioni di tre ex: uno di questi è, protagonista di un’importante stagione al. Lainrà 3,5 milioni di euro (+ 0,5 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita) daldel centrocampista aostano.Leggi sunews24.com