Nicole Kidman mattatrice. Un thriller con ironia da attrice e produttrice

"Ogni giorno mi sveglio nel miglior posto sulla faccia della terra, Holland, in Michigan. Mi guardo intorno e mi sembra un sogno. È semplicemente perfetto", afferma Nancy Vandergroot, insegnante e casalinga con il volto diin Holland,attraversato da una vena ironica diretto da Mimi Cave, disponibile su Prime Video. "Sembrerà che abbiamo tutto sotto controllo. Dietro l’apparenza, però, è come se fossimo strangolati", chiosa la donna. Scritto da Andrew Sodroski, il film è ambientato nella placida contea degli Stati Uniti fondata dagli olandesi americani nella seconda metà dell’Ottocento. Tra tulipani e mulini a vento, Nancy vive una vita da cartolina con lo stimato marito Fred (Matthew Macfadyen) e suo figlio Harry (Jude Hill). Ma quando la donna e il collega Dave (Gael García Bernal) iniziano a sospettare di un segreto, scopriranno che niente nelle loro vite è come sembra.