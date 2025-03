Internews24.com - Nico Paz Inter, un altro club di Serie A insegue il gioiellino del Como? I dettagli

di RedazionePaz, undiildel? Isulla situazione di mercatoCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport suPaz, sogno del calciomercato, che sarebbe finito anche nei radar della Roma, in cerca di un vice Dybala per la prossima stagione. Ecco iPAZ- «Ma in vista della prossima stagione la Roma deve pensare anche a un vice Dybala. In questo finale di campionato Soulé e Baldanzi si giocheranno carte importanti, ma il sogno a Trigoria si chiamaPaz. Inutile dire che la concorrenza dell’e la valutazione da 30 milioni sono ostacoli non semplici. Stesso discorso per Igor Paixao, il fantasista del Feyenoord già cercato nei mesi scorsi. Per il ruolo di vice Dovbyk, invece, le attenzioni si sono spostate suNikola Krstovic del Lecce.