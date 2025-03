Internews24.com - Nico Paz Inter, l’argentino obiettivo numero uno per il centrocampo! Il club nerazzurro mette fretta

Leggi su Internews24.com

di RedazionePazuno per il! Illo stuzzica e gli! I dettagli riportati dal Corriere dello SportIl calciomercatosta preparando una strategia per provare a prenderePaz nella prossima finestra di mercato estiva. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, il giovane talento attualmente in forza al Como continua a essere seguito con grandeesse dai dirigenti nerazzurri, che lo considerano un possibile rinforzo ideale per la squadra di Simone Inzaghi.PAZ- «L’Paz. Nelle ultime settimane, infatti, lo scenario attorno al talento argentino sembra aver preso una direzione precisa: Como e Real Madrid – Fabregas di recente ha fatto visita ad Ancelotti – stanno convenendo sull’idea di lasciare la situazione immutata per un’altra stagione.