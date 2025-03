Juventusnews24.com - Nico Gonzalez cambia ruolo: Tudor ne ha già chiesto la disponibilità, c’è l’ok dell’argentino. Ecco dove giocherà d’ora in poi

di Redazione JuventusNews24ne ha giàla, c'èin poi l'ex calciatore della FiorentinaIn settimana come raccontato Igorha incontrato tra gli altri anche, che certamente nel corso di questa stagione ha deluso le aspettative dei tifosi della Juventus.Il techaall'ex giocatore della Fiorentina ladi agire come esterno a tutta fascia, unche tra l'altro ricopre già in nazionale, incassando ladel calciatore. Chissà che domani non possa trovare già spazio in quella posizione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.