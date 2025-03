Lettera43.it - Nichi Vendola pronto a tornare in politica: pensa alle regionali in Puglia

potrebbesulla scenapugliese. A 66 anni, l’ex presidente della Regione starebbe valutando la candidatura come consigliere regionaleelezioni di ottobre, guidando la lista dianza verdi e sinistra a sostegno di Antonio Decaro, eurodeputato del Pd e probabile candidato del centrosinistra alla presidenza. Lo scrive il Corriere della Sera., storico esponente della sinistra e oggi presidente di Sinistra italiana, vinse le elezioninel 2005, inaugurando quella che venne chiamata la “primavera pugliese”. Dopo due mandati, si allontanò dallaa causa delle vicende giudiziarie legate al processo dell’ex Ilva. Ora che il procedimento potrebbe concludersi senza conseguenze per lui, l’ex governatore è tornato a farsi sentire nei talk show e in teatro con i suoi monologhi politici.