Nic Nemeth al veleno su Goldberg e sul loro match di Summerslam: "Ringrazio di non essere finito all'ospedale"

Nic, conosciuto dai fan in WWE come Dolph Ziggler, ha pesantemente criticatosu X nelle ultime ore, definendo l’ex WCW come pericoloso. Il tutto è nato da un post social dello stesso, con allegato un breve video preso dalche il leggendario lottatore ebbe a, nel 2019, contro l’attuale membro del roster TNA.“di nonin ospedale”,al!Or even what no one but goldblerg asked for Nic(@NicT) March 27, 2025Dopo aver risposto direttamente al post di, affermando che sia stato “solamente lui a volere quell’incontro“, l’ex TNA World Champion ha rincarato e non poco la dose, rispondendo ad un fan con un’accusa decisamente grave nei confronti del suo ex avversario. Il commento, che riporta come sia stato per lui doso e pericoloso lavorare con l’ex WCW, dimostra nuovamente come la figura dell’ex imbattuto e leggendario lottatore (che mise fine alla carriera di Bret Hart) sia spesso associata ad un’indole decisamente dura, poco professionale e pericolosa per coche lo hanno affrontato nel corso degli anni.