Netflix tutte le novità in arrivo ad aprile 2025

Il mese di marzo sta per giungere al termine e come di consueto le pagine social della piattaforma streaming dihanno resi noti i nuovi titoli in termini di serie tv, film e reality show che andranno ad arricchire il catalogo della piattaforma per il mese di.Il mese si aprirà con l’uscita di Pulse, un nuovo film dedicato al mondo della medicina e in particolare i protagonisti saranno un gruppo di medici a cui sarà difficile non affezionarsi, che arriverà in streaming il 3. Lo stesso giorno uscirà anche il film Devil May Cry.Si passa poi all’8, quando arriverà in streaming la quarta stagione dell’amata serie Come vendere droga online (in fretta). Il 10, invece, debutterà la settima stagione di un’altra serie molto attesa, ovvero Black Mirror.Il prossimo 17sarà la volta di Ransom Canyon, mentre il 23 farà il suo debutto Carlos Alcaraz: a modo mio.