Ilgiorno.it - Nella tana dell’Arzignano. Il Renate va all’assalto

Leggi su Ilgiorno.it

Per mettere definitivamente al sicuro la partecipazione ai playoff, ildeve fare la corsa sull’Arzignano, undicesimo a meno 6, l’avversario odierno dei nerazzurri nell’anticipo della 34esima giornata del girone A. La sparata dell’ultimo mese permette a Foschi e ai suoi ragazzi di non guardarsi più alle spalle e puntare a un posto al sole. Con 50 punti la formazione brianzola è quinta assieme al Trento. Essere ambiziosi oggi significa raggiungere e superare l’AlbinoLeffe, quarto e primo delle inseguitrici del terzetto di testa. Il delta di tre punti tiene viva la speranza. Capitolo formazione. Non c’è il due senza il tre? Contro l’Union Clodiense Foschi aveva confermato lo stesso undici vittorioso contro il Lumezzane (che l’altro giorno ha esonerato Franzini, al suo posto Massimo Paci), al netto di acciacchi ci aspettiamo le stesse scelte in vista di Arzignano con Nobile tra i pali, difesa a tre con Spedalieri, Auriletto e Riviera.