Nel Paese che oggi vive una gravissima crisi umanitaria le donne stanno guidando il cambiamento Quelle che ci sono ma anche quelle rifugiate che sognano di tornare

o non, e dove? Dopo la caduta del governo Assad nel dicembre 2024, tanti dei siriani che l’hanno lasciata durante gli ultimi 14 anni, costretti all’esilio,a un bivio. Combattuti tra il desiderio di fare ritorno alla loro terra e la paura di quello che li attende: una situazione drammatica ed emergenziale in cui, denuncia l’UNHCR, a 16 milioni di siriani mancano cibo, all, assistenza sanitaria. In particolare, le. Siria, un Natale di speranza: i cristiani invitati are serenamente le festività X Leggi› Manifesto per lein Siria Lo racconta la giovane attivista Nour Jarrouj, che nel 2018 ha lasciato la Siria per il Regno Unito, dove ha potuto studiare.