Metropolitanmagazine.it - Nel catanzarese una donna è caduta dal balcone: fermato il marito per maltrattamenti

È successo a Botricello, nel. Unadal, al culmine di una lite con il. Lui è stato prontamenteper, ma non sono ancora chiari i confini della vicenda. La 46enne, intanto, è stata portata d’urgenza in ospedale poiché ha riportato gravi ferite dopo la tragica vicenda di questa mattina.dala Botricello,ilperStando ad una prima ricostruzione, la46enne era in casa con ile il loro figlio minorenne al momento del pesante litigio. Attualmente le indagini proseguono grazie ai carabinieri della Compagnia di Sellia Marina. La compagnia sta infatti cercando di definire meglio i contorni della vicenda. Ciò che premono di sapere gli investigatori in particolare è chiarire se lasiaaccidentalmente o se tentasse di sfuggire al: infatti i due al momento del fatto stavano litigando.