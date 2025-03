Ilcampoonline.it - Nel 2024 gli empori solidali hanno accolto più di 8000 famiglie sul territorio con il supporto del Centro Servizi Volontariato di Modena e Ferrara

Leggi su Ilcampoonline.it

L’associazioneEmilia Romagna odv (www.emiliaromagna.it) ha effettuato come di consueto la rilevazione dei dati relativi all’anno precedente: nelsono stati 8.105 i nuclei familiari raggiunti, per un totale di 25.401 persone di cui 8.669 (circa un terzo) sono minori di 15 anni. La rilevazione riguarda 36 dei 44presenti suldella regione Emilia-Romagna: di questi, 24 sono anche soci di questa associazione di secondo livello, nata nel 2021 e che si avvale deldeldiper la segreteria organizzativa. Glidella regione Emilia-Romagna lavorano in rete dal 2016; nel 2017 è stato siglato il protocollo di intesa tra Regione, ANCI e CSVERnet per la valorizzazione degli