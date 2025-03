Nel 2024 arretra la manifattura lombarda ma si espandono i servizi. Cresce il lavoro e l'export raggiunge il record storico di 164 miliardi di euro

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'economianelha risentito del calo dell'industria (-0,8% la produzione), compensato dall'espansione dei(+3,1% il fatturato). L'si è espanso lievemente (+0,6%), nonostante il freno di Germania e Stati Uniti, e ha supera i 164diin valore. Èanche nel numero di occupati, 4,54 milioni, anche se nel corso dell'anno è diminuito lo slancio positivo. Sono queste le principali evidenze del Booklet economia del Centro Studi Asso. L'analisi mostra che la produzione manifatturiera ha subito una contrazione del -0,8%, in linea con la debolezza del settore a livellopeo, specialmente in Germania, mando un risultato migliore rispetto alla contrazione, più marcata, registrata a livello nazionale (-3,7%). Nonostante dati in calo è importante segnalare ildell', chei 164di, in crescita del +0,6%.