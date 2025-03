.com - Negrita, fuori l’album Canzoni per anni spietati, omaggi a Bob Dylan e De Gregori

Esce oggi, venerdì 28 marzo 2025 Per Sempre (USM/Universal), il nuovo disco dei Negrita che contiene i singoli Non Esistono Innocenti Amico Mio, Noi Siamo Gli Altri e Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra). A sette anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio, la band torna con un concept album di 9 brani che rappresenta un atto di libertà creativa e di pensiero, un ritorno potente e necessario per un gruppo che, oggi più che mai, ha qualcosa di importante da dire. Si tratta di un disco di reazione che esplora la contemporaneità con uno sguardo critico e profondo, nato dall'urgenza di raccontare il Paese Reale con uno stile diretto, senza compromessi.