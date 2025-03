Quotidiano.net - Negrita e Lucio Corsi ’Serenata a Napoli’:. Serena Rossi al Verdi

Leggi su Quotidiano.net

Canzoni d’autore, musical, revival. Tanti appuntamenti che toccano vari generi musicali. Appuntamento d’eccezione quello del 15 aprile, che vedrà ifare tappa al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Accanto ai grandi brani che hanno costellato tre decenni di carriera e che hanno definito il sound rock in Italia, il tour sarà l’occasione per la band di proporre dal vivo i brani del nuovo album ’Canzoni Per Anni Spietati’. Da Sanremo, dove si è classificato secondo con ‘Volevo essere un duro’, al Teatro Cartiere Carrara, dove il 16 aprile sarà la volta di, che riesce a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia. Non solo grandi concerti, ma anche musical. Domani a Firenze doppio appuntamento: alle 18 al Teatro Goldoni sarà protagonista ‘La Sirenetta’, mentre al Teatroalle 20.